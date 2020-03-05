شكرا لقرائتكم خبر عن نقاش بين كندة علوش ونبيل الحلفاوى بسبب كورونا.. اعرف قالوا إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأت الفنانة كندة علوش، أن ما يحدث حول فيروس كورونا ضجه إعلامية، وغردت كندة عبر حسابها على تويتر، قائلة:" اذا أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنظافة بكل الأحوال.. بس ما عندي هوس وهلع ورعب الكورونا اللى حاسة أنو جزء كبير منو بروباجندا وضجة إعلامية ومش شايفة انو لازم نوقف حياتنا أو ننحبس ببيوتنا عشانو هل بكون غلطانة او مستهترة ؟ ".

وبعد تغريده كندة علوش، كتب لها الفنان نبيل الحلفاوى، قائلا:" إطلاقا.. أخذ الاحتياطات هو أقصى المطلوب والباقي على كرم رب العباد وفضله ورحمته الهلع والهوس يوقفان الحياة فتتضاعف الأضرار وترتبك الأحوال نسبة الإصابات والوفيات وإن كانت أعلى من الموسمية إلا أنها ما زالت محدودة وغير مرعبة ومع بدايات الطقس الدافئ قد يتراجع الخطر إن شاء الله".



كندة علوش و نبيل الحلفاوى

وعلى الجانب الآخر شاركت النجمة كندة علوش فى الاحتفال مع عدد من الأطفال الأيتام بالتعاون مع أحد المنظمات الخيرية، حيث احتفلت مع أكثر من 600 طفل يتيم وقامت بتوزيع الهدايا عليهم، مؤكدة أن تواجدها مع الأطفال أعطاها طاقة إيجابية.

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ونشرت كندة مجموعة صور وفيديو مع الأطفال عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :"شكرا على اليوم الرائع اللي قضيته معكم ومع أطفالنا الأيتام.. جمعوا أكتر من ٦٠٠ طفل يتيم احتفلوا معاهم ووزعوا عليهم ألعاب وهدايا وعملوا مجهود جبارعشان يسعدوهم ويدخلوا الفرحة عاى قلوبهم".

وتابعت:"شكراً للأطفال الرائعين الي عطوني طاقة إيجابية وحب كبير وفرح شكراً لكل إنسان بيحاول بأي شكل انو يسعد طفل ويدخل الفرحة لقلبو ".

وكانت الفنانة السورية كندة علوش، قد هنأت جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، بعيد الحب "الفلانتين"، متمنية أن يأتى اليوم أن يكون الاحتفال بالحب بمفهومه الشامل وليس بين الرجل والمرأة فقط، مؤكدة أن الحب هو أسمى المشاعر وهوالدافع الحقيقى للحياة.

وقالت كندة، عبر حسابها على تويتر: "كل عام وانتم بخير، كل عام وقلوبكم عامرة ومنيرة بالحب، بتمنى يجى يوم ونصير نحتفل بالحب كمفهوم شامل مو بس بين الرجل والمرأة".