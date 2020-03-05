شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يحذر من أول انقراض لجنس الثدييات فى أفريقيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النجم العالمى ليوناردو دى كابريو، المهتم بحماية البيئة والحيوانات، من تهديد الانقراض لنوع من الظباء اسمه Hirola، لافتًا إلى أن العالم لم يتبق فيه سوى أقل من 500 ظباء تنتمى لنوع Hirola، وقال ليوناردو، فى تعليقه على صورة للظباء، نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرام، "هناك أقل من 500 Hirola فى العالم وتلك الباقية متقلبة بشكل مفهوم".

وأضاف ليوناردو دى كابريو، "Hirola هى من بين أكثر الظباء مراوغة والأقل شهرة فى العالم، مما يجعل هذه الصورة الملتقطة بواسطة (الحفاظ على الحياة البرية العالمية).. نادرة للغاية"، وتابع "يمثل فقدانهم أول انقراض لجنس الثدييات فى أفريقيا فى تاريخ البشرية الحديثة".





وتابع النجم العالمى المهتم بحماية البيئة والحيوانات، "tsavotrust هى من بين تلك المجموعات التى تتأكد من أن هذا الأمر لا يحدث على أيدينا من خلال حماية واستعادة Hirola طوال مداها فى كينيا، بما فى ذلك Tsavo East National Park، حيث تم التقاط هذه الصورة مؤخرًا".

وفى فبراير الماضى، كان قد حذر النجم العالمى ليوناردو دى كابريو، المهتم بحماية البيئة والحيوانات، من الرقم القياسى الجديد الذى شهده القطب الجنوبى، من ارتفاع فى درجات الحرارة بمنطقة أنتاركتيكا، وبالتحديد فى قاعدة إسبيرانزا على طول شبه جزيرة ترينيتي، والتى سجلت أعلى درجة حرارة إذ بلغت القراءة 3 .18 درجة لتتجاوز أعلى رقم تم تسجيله سابقا وهو 5 .17 درجة فى عام 2015.

ونشر النجم العالمى عبر حسابه بموقع الصور الشهير – آنذاك - تحذير من تلك الأرقام الجديدة التى شهدها القطب الجنوبى، قائلاً "كسرت القارة القطبية الجنوبية أعلى حرارة على الأطلاق، تم قراءة 65 درجة فى قاعدة إسبيرانزا على طول شبه جزيرة تريبنى فى أنتاركتيكا يوم الخميس الماضي، مما يجعلها أعلى درجة تقاس فى التاريخ، وتعد شبة جزيرة أنتاركتيكا أسرع منطقة ارتفاعاً فى العالم على مدار الخمسين عاما الماضية، وسجلت ارتفاع درجات الحرارة بـ 5 درجات استجابة لمناخ الأرض الحار".

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وكانت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس - أوضحت فى تصريحات صحفية جاءت على الموقع الإلكترونى للأمم المتحدة - أنه تم تسجيل القراءة فى شمال القارة ويعتبر هذا الرقم غير طبيعى حتى خلال شهور الصيف الحارة فى الوقت الراهن فى الجزء الجنوبى من الكرة الأرضية.

وقالت نوليس "إن محطة الأبحاث الأرجنتينية إسبيرانزا التى تقع على الطرف الشمالى للقارة القطبية الجنوبية سجلت رقما قياسيا جديدا 3 .18 درجة، وهو ليس رقمًا تقترن به أنتاركتيكا عادة حتى فى فصل الصيف، وهذا يفوق الرقم القياسى السابق البالغ 5 .17 درجة والذى كان قد تم تسجيله فى عام 2015.

ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تعد القارة القطبية الجنوبية المنطقة القريبة من أمريكا الجنوبية واحدة من أسرع الأماكن التى ترتفع فيها درجة حرارة الأرض، حيث زادت حرارتها بمقدار 3 درجات مئوية تقريبا على مدار الخمسين عاما الماضية، ونتيجة لذلك بدأت جميع الأنهار الجليدية فى المنطقة تقريبا بالذوبان.

كما يُشار إلى أن كمية الجليد المفقودة سنويًا من الغطاء الجليدى فى أنتاركتيكا زادت ستة أضعاف على الأقل بين عامى 1979 و2017، وفى تقرير رئيسى صدر فى سبتمبر الماضى من اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، حذر الباحثون من أن مئات الملايين من الناس معرضون لخطر ذوبان الجليد فى المناطق القطبية على الكوكب وهو ما يرتبط بارتفاع مستوى سطح البحر.