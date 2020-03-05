شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ...حكيم "بيرقص ويطبل" فى كواليس أغنية "اه بحبه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب حكيم فيديو من كواليس تسجيل اغنية "اه بحبه" ضمن أغنيات ألبومه الجديد "الراجل الصح" الذي من المقرر طرحه خلال الفترة القادمة، وظهر خلال الفيديو الذى نشره عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"، أثناء رقصه على أنغام الأغنية بل وظهر أيضا ممسكا بالطبلة وتطبيله عليها، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى باسم منير.

وكان حكيم طرح أحدث أغنياته المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "قلبي يا ناس" ضمن احتفالات عيد الحب، وهى أغنية رومانسية إخراج مازن نيازى وكلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي، والأغنية من ألبوم حكيم الجديد "الرجل الصح" الذى طرح منه 8 أغنيات على موقع يوتيوب وحققت نجاحات كبيرة.

وكان حكيم قد طرح مؤخرا خمس أغنيات من ألبومه وهم بالترتيب: الأولى بعنوان "سيبونا فى حالنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، والثانية بعنوان "ليلة بمبى"، من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

Advertisements

والثالثة "الجارسون"، من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، والرابعة "الراجل الصح" من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس، والخامسة "رقصوني" من كلمات أيمن طويل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

واحتفل النجم حكيم، مؤخرا مع الفنان على ربيع، بأغنيته الجديدة "ليلة بمبى" من فيلم الفلوس حيث ظهر الفنانان فى مقطع فيديو مقتضب نشره المطرب الشعبى عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا، وهما يرددان كلمات أغنية ألبوم حكيم الجديد، ليلة بمبى.

كما يتعاون المطرب حكيم مع الموزع الموسيقي زيزو فاروق في أغنيتين داخل ألبومه الجديد يحمل اسم “الراجل الصح"، الأولى بعنوان "الله يسامحك" من كلمات أمل الطاير، وألحان هاني فاروق، والأغنية الثانية بعنوان "السنادى" من كلمات ملاك عادل .