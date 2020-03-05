شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مى عز الدين تصور "خيط حرير" فى ديكور شركة بأستوديو النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة مى عز الدين مشاهدها فى مسلسلها الجديد "خيط حرير"، فى ديكور شركة بأستوديو النحاس اليوم، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنانة هنادى مهنى ونيقولا معوض ومى سليم وآخرين، للمخرج إبراهيم فخر، من إنتاج سينرجى، وننشر صور من داخل الكواليس.

ويدرس صناع العمل حالياً خروج المسلسل من السباق الرمضاني نظرا لضيق الوقت، ورغبة البطلة والشركة المنتجة فى تقديم عمل درامى يليق بالجمهور، لذا يبحث فريق العمل تحت إشراف شركة الإنتاج عرض المسلسل عقب شهر رمضان المقبل، حتى يتثنى لأسرة المسلسل التصوير بارتياحيه والتركيز فى كل تفاصيل العمل، كما نوهت مى عز الدين عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" أنها تحضر لمسسلها ولم تعلم إذا سيتم عرضه فى رمضان أم خارج السباق.

مسلسل "خيط حرير" من بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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مى عز الدين قدمت آخر أعمالها مسلسل "البرنسيسة بيسة" وعرض فى السباق الرمضانى الماضى للمخرج أكرم فريد وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

يشار إلى أن مى عز الدين ظهرت في فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى كضيفة شرف فى نهاية الفيلم، الذى عرض يوم 25 ديسمبر الماضى بـ100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.