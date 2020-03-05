شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول انتظار.. أول صور وتريلر لـ الموسم الرابع لـ La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر متابعو المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel، طرح الموسم الرابع من العمل، القادم إلى منصة البث في 3 إبريل المقبل، والذي سيدور حول بداية مرحلة جديدة في الحبكة الدرامية، حيث وقع البروفيسور وفريقه، في فخ الاقتحام وإطلاق النيران على العمليات الخاصة التي كادت تقتحم البنك، وذلك مع نهاية الموسم الثالث من العمل.



La Casa De Papel



La Casa De Papel

ولزيادة تشويق المتابعين، كشفت شبكة نيتفلكس عن مجموعة من الصور الترويجية للموسم الجديد، جنبا إلى الفيديو الترويجى الرسمي للعمل.

وفى سياق متصل حصل المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel، على المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا.



La Casa De Papel



La Casa De Papel

وشمل التقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التي عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامي تم مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوم من عرضه عبر الشبكة.

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La Casa De Papel



La Casa De Papel

وبدأت الحملة الترويجية للموسم الجديد المقرر عرضه يوم 3 إبريل المقبل، عبر شبكة قنوات نتفليكس، من مدينة ساوبولو البرازيلية والتي حضر فيها أغلبية طاقم عمل المسلسل في مقدمتهم "البروفيسور"، وشهدت غياب الممثل جيمي لورينتي، ومن ثم الانتقال لمدن عديدة للترويج للموسم الجديد الذي سيأتي في 6 حلقات.



La Casa De Papel



La Casa De Papel



La Casa De Papel



La Casa De Papel

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن اشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".