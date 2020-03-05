قبل انطلاقه غدًا.. سيد فؤاد يستقبل ضيوف مهرجان الأقصر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
استقبل السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر السينمائي ضيوف الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر السينمائي التي تقام في الفترة من 6 إلى 12 مارس.
وحضر للمهرجان الفنانين عمرو عبدالجليل ومصطفى شعبان.
مهرجان الأقصر تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، الشباب والرياضة والخارجية، والبنك الأهلي المصري بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.
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