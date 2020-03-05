بعد تكفله بعلاج مصابي كورونا.. نجوى كرم توجه رسالة لولي عهد أبوظبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
وجهت الفنانة نجوى كرم، التحية، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، بعد تكفله بعلاج العرب المصابين بـ"كورونا".
وكتبت نجوى، عبر حسابها على "تويتر": "ما خليِتْ الكرة الأرضية من فعل الإنسانيّة، لأنّها أنجبت الشيخ محمد بن زايد.. شكراً للّفتة الكريمة بدعوتَك لكلّ العرب المصابين بفيروس كورونا إلى الإمارات والتكفّل بعلاجهم.. الله يحمي الإمارات الحبيبة، ويكتّر من أمثالَك".
يذكر أن، نجوى كرم، أحيت مؤخرًا 4 حفلات غنائية خلال الشهر الماضي في الجزائر، أيام 21 فبراير بالعاصمة الجزائر، ويوم 22 بمدينة قسنطينة، ويوم 24 بمدينة وهران، ويوم 26 فبراير بمدينة جميلة.
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