طليقة خالد عليش: "مش قاصدة أفضحه.. لكني تعبت"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت ميما شامي طليقة الفنان خالد عليش، رسالة لمن يلومونها على نشر تفاصيل حياتها الشخصية مع طليقها المذيع خالد عليش، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت ميما: "للناس اللي مغلطاني إني نشرت حياتي الشخصية وإن كان مفروض أسكت ودي أسرار بنا.. صدقوني أنا مش مبسوطة خالص إني عملت كدة في حد، كان أهم حد في حياتي".

وقالت: "للأسف ضاقت بيا كل السبل ومليش غير الدعاء إن ربنا يهدي ويفوق، مش هقولكوا على كسرة القلب والوجع اللي معتقدش هيروح في يوم من الأيام، ولا هقولكوا على صدمتي في أعز الناس، اللي كان أغلى من روحي، ولا هقولكوا إحساس إني عريانة وسط الناس".

وتابعت: "أنا أمي وحياة تعبنا.. ومش هقولكوا على كسرة قلب أمي عليا وعلى بنتي وإحنا كلنا مش فاهمين إيه غلطتي.. أنا عملت إيه لكل ده".

واستكملت: "هقولكوا بس بلاش تحكموا عليا إني فضحت راجل كان أغلى من نفسي وكان عندي استعداد أضحي بكل حاجة عشانه، مش طالبة تعذروني أو تشوفوني صح، أنا بس هقولكوا والله العظيم إن اللي قولته ده مش أسرار أنا عندي أسرار كتير وتفاصيل أكتر بس اخترت أقول أقل الحاجات ضررًا.. الحاجات اللي هو حكاها واللي قالها بس من وجهة نظره ممكن أكون غلط في اختيار بعض الأمور، ممكن أكون غلط إن قلت مرتبه كام (بس أنا مقلتش أي مبلغ أعرفه قبل الانفصال) ده مرتبه اللي خباه عليا بكل الطرق بس عرفته الحمد لله (يعني مكنش سر بينا) بس تمام يمكن غلطت بس أنا مش عاملة خطة يعني ومقولتش فلوس كتير أنا عارفاها لما كنت معاه".

وأضافت: "أنا فضفضت لأني تعبت.. وتعبت من كل الناس اللي بتكلمني تحكيلي وإن أنا اللي افتريت وسبته وإن هو متبهدل، ده غير سمعتي اللي مسلمتش منه ولا من الناس.. شكرًا لكل الناس اللي شيفاني غلط، وأتمنى من الله متتحطوش في موقفي، لأن الله أعلم كان ردكم هيكون إيه".

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ونشرت بالأمس الفنانة الشابة ميما شامي، تدوينة هاجمت بها طليقها خالد عليش وطالبتها بزيادة نفقات ابنته ورد أموالها إليها.

وحاول الخليج 365 التواصل مع عليش للرد على ما قالته طليقته، لكن دون رد.

خالد تزوج من زوجته ميما الشامي في ديسمبر 2013، وأنجبا طفلة، وميما هي ممثلة شابة شاركت بأدوار صغيرة في بعض المسلسلات، وشاركت في رمضان 2016 في مشاهد من مسلسل "بنات سوبر مان".

أما خالد عليش فهو مذيع راديو شهير وقدم برامج "معاك في السكة" و"الموقف"، أما عبر التلفزيون فيشارك في تقديم برنامج "نهار جديد" على شاشة "النهار"، وشارك في بعض الأعمال التلفزيونية منها مسلسل "مأمون وشركاه".

وانفصلا الثنائي في نهاية العام الماضي، بعد زواج دام لـ 6 سنوات.