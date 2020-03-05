عبدالمجيد عبدالله يتراجع عن إغلاق "تويتر".. وسيرين عبد النور توجه رسالة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة سيرين عبد النور، رسالة للمطرب السعودي عبد المجيد عبد الله، وذلك عبر حسابها على "تويتر".

وكتبت سيرين، قائلة: "الله يحميك من كل أذى والله يسامح كل من يحاول أن يؤذيك.. كنت ورح تفضل إنسان وفنان محترم بعيون الكل، يا طيب القلب، عبدالمجيد عبدالله، نحبك".

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وكان عبد المجيد عبد الله، قد كتب تدوينة عبر حسابه على"تويتر" قال فيها: "وأخيراً أعترف.. أخطأت فالرد وأخطأت أكثر على من لا يستحق الرد واستغفر الله العظيم".

جاء ذلك عقب إعلان الفنان عبدالمجيد عبدالله، عن إغلاق حسابه على موقع التدوين "تويتر"، بعد مشادة مع متابع له من العراق، ليرد بعدها "عبد المجيد" قائلاً في تغريدته:"مشواري الفني 36 سنة، وكل هذه الألفاظ أسمعها وأنا في الخمسين من عمري، طز في الفن، وطز في تويتر، وطز في كل إنسان أرسل كلامًا جارحًا.. الله يعلم كيف كان وقعه عليّ، مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب".