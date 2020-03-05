انهيار والدته.. لحظة وصول جثمان قتيل فيلا نانسي عجرم إلى سوريا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت المحامية السورية الدكتورة رهاب بيطار محامية قتيل فيلا نانسي عجرم عبر صفحتها بموقع فيس بوك، فيديو للحظة وصول الجثمان لسوريا.

الفيديو الذي لم تتجاوز مدته 10 ثواني ظهرت فيه أم القتيل وهي في حالة انهيار إثر رؤيتها لجثمان ابنها بعد شهرين من مقتله في فيلا نانسي عجرم في القضية الشهيرة.

وكانت رها نشرت بالأمس تدوينة؛ أعلنت فيها انتهاء إجراءات استخراج شهادة الوفاة لموكلها، حيث كتبت: "وأخيرًا انتهت رحلة المعاناة الطويلة لإجراءات شهادة الوفاة".

يذكر أن فيلا نانسي عجرم، تعرضت يوم 5 يناير الماضي، للاقتحام من قِبل سارق، وأطلق زوجها فادي الهاشم النار عليه، وتم توقيف الأخير قبل أن يُخلي القضاء اللبناني سبيله، وما زالت القضية قيد التحقيق.