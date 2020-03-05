غدًا.. عرض فيلم "ستموت في العشرين" ضمن أيام القاهرة السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

يعرض الفيلم الروائي السوداني"ستموت في العشرين" بسينما زاوية بوسط البلد، غدًا الجمعة، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من "أيام القاهرة السينمائية "، والتي تستمر حتى 30 مارس الجاري.

يحكي فيلم "ستموت في العشرين" عن طفل في مدينة صغيرة في السودان يدعى "مزمل"، تصله نبوءه أنه سيموت في سن العشرين، ليقضي عمره في قلق ويفرض عليه التكيف مع نظرات الشفقه طيلة مراهقته والتي تجعله يشعر أنه ميت بالفعل، إلى أن يلتقي مصورًا سينمائيًا متقدمًا في العمر يغير مجرى حياته.

الفيلم إخراج أمجد أبو العلا، وبطولة مصطفى شحاته وإسلام مبارك، وبثينة خالد، طلال عفيفي، بونا خالد، مازن أحمد، ومحمود السراج، الفيلم حاصل على العديد من الجوائز الدولية وأبرزها جائزة لويجي دي لاورينتيس من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي 2019، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان قرطاج السينمائي الدولي 2019.