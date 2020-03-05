كل سنة وأنت الأستاذ.. دنيا عبد العزيز تهنئ محمد صبحي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

احتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز، بعيد ميلاد الفنان محمد صبحي، من خلال نشر صورة تجمعهما من مسلسل "فارس بلا جواد"، وذلك عبر حسابها بـ"انستجرام". وعلقت "دنيا" على الصورة قائلة: "كل سنة وانت الأستاذ". واحتفل الفنان محمد صبحي، بعيد ميلاده الـ 72، في 3 مارس 2020. ويجرى الفنان محمد صبحى حاليًّا بروفات مسرحية جديدة بعنوان "عيلة اتعمل لها بلووك"، كما أنه يستعد لاحتفالية ضخمة يحتفل خلالها بمرور 50 سنة مسرح على فرقته.

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