شركة روسية تطلق روبوت بهيئة أرنولد شوارزنجر بدون موافقته..وهذا رده

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 مارس 2020 09:45 مساءً - ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة استغلال شركات تقنية وتجارية شهرة وشعبية المشاهير لتسويق ابتكاراتهم ومشاريعهم دون موافقتهم الخطية أو الشفهية، وكان نجم هوليوود وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر أحد هؤلاء المشاهير .

ومؤخراً ،رفع أرنولد شوارزنيغر، الممثل في هوليوود، الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريكية، دعوى قضائية ضد شركة "برومو بوت" الروسية لاستخدامها صورته دون إذن لإنشاء روبوت مزدوج.

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ووفقاً للدعوى، تستخدم الشركة الروسية روبوت الممثل المزدوج خلال المناسبات العامة للإعلان عن منتجاتها وبيعها. ووفقاً للموقع فإنه بعد عرض الروبوت بهيئة شوارزنيغر في لاس فيغاس في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، توجه محامي الممثل مارتي سينغر إلى الشركة الروسية وطلب التوقف عن استخدام صورته، وبحسب الموقع فإن الشركة الروسية أعلنت أنها ستعلق عرض "الروبوت المزدوج" ،لكنها في فبراير ،أعادت تقديمه في معرض للألعاب في نيويورك.

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منع الجمهور من حضور فعاليات مهرجان أرنولد الرياضي بسبب كورونا



من جهة أخرى ،أصيب النجم أرنولد شوارزنيغر بخيبة أمل وحزن لقرار السلطات الأمريكية والحاكم مايك ديوين إغلاق مهرجان أرنولد الرياضي أمام الجمهور،وحصر المشاركة والحضور بالرياضيين فقط بسبب تهديد فيروس "كورونا" .

وسيكون المهرجان الرياضي مغلقاً أمام الجميع ماعدا يوم السبت فقط في فعالية نهائيات كمال الأجسام والرجل القوي،حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية عديدة.

وأيد أرنولد بمقطع فيديو بثه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" القرار قائلاً: " القرار حكيم بعد استشارة العلماء وخبراء الصحة والأطباء،نريد أن نحافظ على سلامة وصحة الناس".

وأضاف : "كسب المال أقل أهمية من تعزيز الصحة واللياقة البدنية،وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل الأنشطة الرياضية في مهرجان أرنولد الرياضي ".