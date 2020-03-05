شركة تُطلق مسابقة مجانية للمواهب الغنائية

أطلقت شركة مودرن برفكت "modern perfect" للإنتاج السينمائي مسابقة الغناء للجميع بداية من اليوم الخميس وحتى 12 من شهر مارس الجاري.
وأوضح نبيل عبدالمنعم مؤسس الشركة أن المسابقة انطلقت من اليوم الخميس على أن يتوجه المتسابق إلى مقر الشركة؛لتسجيل مقطع صوتي، ويتم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة من دون أي رسوم من المتقدم، ويتم اختيار الفائزين الحاصلين على أعلى تصويت من المتابعيين.
وأضاف عبدالمنعم أنه سوف يتم اختيار أكثر 4 متسابقين حاصلين على تفاعل من الجمهور للمقاطع الصوتية الخاصة بهم.
وأشار إلى أن الجائزة هي إنتاج كليب للمتسابق الفائز على حساب الشركة، من دون أي رسوم.
وأردف نبيل عبدالمنعم أن المسابقة من إعداد عمرو حمدي وعلي أحمد، وعلى من يرغب في الاشتراك التواصل مع صفحة الشركة عبر الفيسبوك.
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