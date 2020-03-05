فيديو.. حكيم يرقص في كواليس "أه بحبه"

طرح النجم الكبير حكيم كواليس كليب أغنية "أه بحبه" من البومه الجديد "الراجل الصح" وذلك عبر قناة الرسمية بموقع "اليوتيوب". الصح" وذلك عبر قناة الرسمية بموقع "اليوتيوب". أغنية "أه بحبه" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى باسم منير، وميكس أحمد جودة. شاهد الكواليس من

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