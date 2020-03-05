أحمد الشامي في بيروت من أجل أسود فاتح

سافر الفنان أحمد الشامي لبيروت وذلك لتصوير مشاهدة دوره في مسلسله الجديد "أسود فاتح" مع النجمة هيفاء وهبي. ومسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة ومعتصم النهار وصبري فواز وروجينا، ومن Advertisements تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل. تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل. ومن المقرر ان يتعرض في رمضان المقبل وتدور الأحداث العمل في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية.

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