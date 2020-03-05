نجوى كرم تشكر ولي عهد أبو ظبي وتوجّه له هذه الرسالة

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ عن اعجابها الشديد بخطوة ولي عهد أبو ظبي ​محمد بن زايد​ الذي دعا كل العرب المصابين ب​فيروس كورونا​ في الصين المجيء الى الإمارات كي يتكفّل بعلاجهم.

وكتبت نجوى على صفحتها الخاصة: "ما خلْيِتْ الكرة الأرضية من فعل الإنسانيّة، لأنّها أنجبت الشيخ "محمد بن زايد" شكراً لهاللّفتة الكريمة بدعوتَك لكلّ العرب في الصّين المصابين بفيروس كورونا إلى الإمارات والتكفّل بعلاجهم. الله يحمي الإمارات الحبيبة، ويكتّر من أمثالَك".

إشارة إلى أن نجوى كرم كانت احتفلت بعيد ميلادها مع جمهورها في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت، وكان سبق هذا الإحتفال، لفتة مميزة أيضاً من كرم مؤخراً لمناسبة عيد الحب، إذ دعت محبيها إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت، وقامت طائرة خاصة بإلقاء مناشير حمراء اللون عليهم كتب عليها وسم "لبنان بقلبنا" وإمضاء كرم.

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