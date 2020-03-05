بالصور- محمد خيري يحتفل بعيد ميلاده على طريقته

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان السوري ​محمد خيري​ بعيد ميلاده مع الأهل والأصحاب وعبّر عن محبته الكبيرة لجميع من حضر وشاركه فرحته في هذه المناسبة.

وفي التفاصيل، أعدت إدارة أعماله، مفاجأة لمحمد خيري بمناسبة عيد ميلاده ونجاح أغنيته الجديدة "الحق عليك" التي حققت نجاحاً كبيراً منذ اللحظات الأولى لإطلاقها.

وقد عبّر محمد عن سعادته الكبيرة بنجاح أغنيته "الحق عليك" وبوجود محبيه الى جانبه في يوم ميلاده وشكر جميع متابعيه على محبتهم ودعمهم الكبير له.

من جهة أخرى، يستعد محمد خيري لإطلاق أغنية جديدة في الأشهر المقبلة، وسيلتقي محبيه بحفل غنائي مميز وسيخصص حفلين في بلجيكا وسويد خلال شهر نيسان.

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