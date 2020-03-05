ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان المصري ​رامي جمال​ رسالة رومانسية لزوجته ناريمان، اذ انه نشر صورة له برفقتها بالأبيض والأسود، على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق رامي على الصورة قائلا: "الصورة دي حقيقة جدا وبتعبر عن اللي بحسه طبعا انتي ديما حاسة انك مسنودة عليا لكن الحقيقة انا الي مسنود عليكي ربنا يخليكي ليا".

بدورها ردّت ناريمان على زوجها قائلة: "روح قلبي انت وكل اللي ليا في الدنيا".

الجدير ذكره ان رامي جمال كان قد طرح مؤخرا البومه "أنا لوحدي".

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كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال لزوجته: "مسنود عليكي ربنا يخليكي ليا"-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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