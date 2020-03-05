بالفرو.. راكيل تشوّق لفيديو كليب "ذكرني بإسمك"

ميرنا وليد - بيروت - إنتهت ​الفنانة اللبنانية راكيل​ من تصوير أغنيتها الجديدة على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل عنوان "ذكّرني بإسمك"، وصوّرتها مع المخرج العالمي شارلز ماكريز.

ويشار الى أن الأغنية من كلمات إميل فهد، ألحان يحيى الحسن، توزيع طوني سابا.

وستعمل الشركة المنتجة على طرح الأغنية الأسبوع المقبل على عدد كبير من الفضائيات وعلى مختلف الإذاعات.

من جهة أخرى تحدثت سابقاً راكيل في حديث خاص لموقع "الفن" عن أنها لم تأخذ حقها في مجال التمثيل وعبّرت عن حبها للمسرح والتمثيل وتعتبر هذا الكليب هو فرصة لإظهار مواهبها في هذا المجال.

كما ستعلن الفنانة راكيل قريبًا عن حفلاتها المقبلة في لبنان وخارجه للالتقاء بمحبيها.

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