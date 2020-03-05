ديمي لوفاتو تريد تقبيل ريهانا

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت النجمة العالمية ​ديمي لوفاتو​ رسالة للنجمة ​ريهانا​، اشارت فيها الى انه من الممكن ان تجمعهما اغنية وان تقبلها في الكليب، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "اسمعي، اريد فقط تقبيلك، حسنًا؟ أعني، يمكننا التعاون بأغنية ايضًا.. وربما يمكننا تقبيل بعضنا في الفيديو".

الجدير ذكره ان ديمي لوفاتو كانت قد إنفصلت مؤخرا عن صديقها عارض الأزياء أوستن ويلسون.

وأثناء ردها على أحد المعجبين على صفحتها الخاصة أعلنت لوفاتو هذا الخبر، مؤكدة أنها وأوستن إنفصلا، وطلبت عدم ملاحقته بالتعليقات.

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