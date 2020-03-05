بالصورة- شاهد نوال الزغبي بالقفطان المغربي..هل يليق بها؟

ميرنا وليد - بيروت - تمضي الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ أوقات ممتعة في المغرب على هامش مشاركتها في أحد عروض الأزياء، وتنقل هذه الأجواء عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، لتشاركها مع متابعيها الذين ينتظرون إطلالتها بفارغ الصبر.

وظهرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ب​القفطان المغربي​ زهري اللون المطرز وختارت أن تظهر حافية القدمين، وذلك في آخر إطلالة لها أثناء تواجدها في المغرب محاولةً الإسترخاء والإستراحة من تعب السفر.

ويشار الى أن نوال الزغبي قد صدمت متابعيها في آخر إطلالة تلفزيونية لها، أعلنت فيها عن خبر طلاقها رسمياً بعد 12 سنة من معاناة إجراءات الطلاق.

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