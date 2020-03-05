ميرنا وليد - بيروت - اشارت الممثلة السورية ​كندة علوش​ الى ان فيروس كورونا لا يشكّل لها وسواسا، مضيفة انه ليس الا بروباغندا وضجة اعلامية سببت الخوف للكثير من الأشخاص.

وكتبت كندة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "إذا أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنضافة بكل الأحوال، بس ما عندي هوس وهلع ورعب الكورونا اللي حاسة إنو جزء كبير منو بروباغندا وضجة إعلامية، ومو شايفة إنو لازم نوقف حياتنا أو ننحبس ببيوتنا مشانو هل بكون غلطانة أو مستهترة؟".

ونال هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش: "غلطانة أو مستهترة؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.