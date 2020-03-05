هكذا يبدو الكورونا من الفضاء..

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقطع فيديو تضمن صوراً من الأقمار الصناعية، تُظهر الآثار التي خلفها فيروس “كورونا” على أكثر من صعيد، أبرزها الاقتصاد العالمي. وقالت الصحيفة إنّ فيروس “كورونا” قد يكون مجهرياً، لكن تأثيره يمكن رصده من الفضاء.

واستعرض الفيديو أماكن عامة باتت مهجورة بسبب انتشار الفيروس، والتي عادة ما كانت تشهد حشوداً واسعة من الناس، بينها “ديزني لاند” في اليابان، ومقام السيدة المعصومة في إيران، الذي بدا في الصورة خالياً من الزوار. وكذلك الأمر في كاتدرائية ميلان وفي ساحة تيانامين في بكين.

وفي ما يتعلق بالتأثير على الاقتصاد العالمي، أظهرت الصور مطار ووهان في الصين خالياً بشكل تام، وكذلك مطار طهران الدولي، الذي ظهر موقف السيارات فيه شبه خالٍ. واستعرض الفيديو أيضاً صوراً لمصنع سيارات “فولزفاغن” في العام 2019 مقارنة مع صور حديثة التقطت الشهر الحالي، حيث بات نصف السيارات غير موجود، وتم شحنه إلى الخارج من دون تصنيع سيارات جديدة، والحال نفسها في مصنع شركة “نيسان” في اليابان.

بموازاة ذلك، أظهرت صور التقطتها الاقمار الاصطناعية، انخفاضاً هائلاً في حجم التلوث في الصين بسبب توقف عدد كبير من النشاطات الصناعية والاجتماعية بعد انتشار “كورونا”. وكشفت خرائط وكالة الفضاء الأميركية، كيف انخفضت مستويات انبعاث ثاني أكسيد النيتروجين، وهو غاز سام ينبعث من السيارات ومحطات الطاقة والمصانع، بشكل مذهل بعد الحجر الصحي في القطاع الصناعي الصيني.

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ويقدر العلماء أن “كورونا” قد تسبب في إيقاف ربع انبعاثات غازات الدفيئة الضارة في الصين خلال أسبوعين فقط. وبحسب الصورة التوضيحية، التي نشرتها صحيفة “اندبندنت” البريطانية، تظهر مقارنة بين خرائط “ناسا” قبل وبعد الحجر الصحي بين الأسابيع الثلاثة الأولى من العام 2020 والفترة من 10 إلى 25 شباط 2020.

إلى ذلك، قال علماء في وكالة “ناسا” إنه، على غرار الوباء، ظهر انخفاض للتلوث للمرة الأولى بالقرب من مدينة ووهان، المركز الأهم لانتشار فيروس “كورونا”، قبل أن ينخفض التلوث في أنحاء البلاد. وقال فاي ليو، الباحث في جودة الهواء في مركز “جودارد” لرحلات الفضاء التابع لناسا: “هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مثل هذا الانخفاض الكبير في الانبعاثات في مساحة شاسعة بسبب حدث معين”.