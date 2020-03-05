وائل عبد العزيز: "عُرض علي الكثير من الأموال للحديث عن قضيتي مع ياسمين ورفضت"

خرج الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، مجددًا من خلال فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعد إغلاقه أمس عقب هجوم اللاذع على شقيقته الفنانة بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي.

ورد “وائل” من خلال الفيديو على اتهام الفنان أحمد العوضي له، بأنه يحصل على أموال من شقيقته ياسمين عبد العزيز، وأنها تدفع لابنه مصاريفه المدرسية، وقال إنه لم يحصل من ياسمين على أي أموال طيلة حياته إلا مرتين فقط، حيث أعطت ياسمين لنجله مبلغًا ماليًا صغيرًا.

وأضاف أنه يعمل سمسار عقارات بجانب عمله في الفن، لافتًا إلى أنه متيسر الحال، ولم يحتج أموالًا من أحد.

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وأوضح أن بعض القنوات الفضائية عرضت عليه مبالغ مالية كبيرة للظهور عبر شاشاتها للحديث عن أزمته مع شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز لكنه رفض.

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وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز خرجت عن صمتها بعد هجوم شقيقها عليها بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي، واعترفت بحبها لـ”العوضي” وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها بموقع “إنستجرام” بصحبة الفنان أحمد العوضي، معلقة على الصور: ”بحبك يا أحمد”.

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