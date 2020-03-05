شقيق ياسمين عبد العزيز يفضحها من جديد ويقطع صلة الرحم بها نهائياً

نشر الفنان الشاب وائل عبد العزيز فيديو له على فيس بوك، تحدث فيه من جديد عن شقيقته، ونشر المزيد من الفضائح، منها أن لها مشاكل عديدة مع أشخاص من داخل الوسط الفني وخارجه، وأنه كان يدعمها في كل مشاكلها، لكنه مؤخراً شعر بالتعب ويكمل: «جاءت فترة عيد ميلاد ياسمين ويوم عيد ميلادها نزل صور بينها وبين شخص.. الصور ضايقتنى وحسيت منها أن دي مش ياسمين.. كلمتها وقلت من أمتى بنعمل أعياد ميلاد بالشكل ده ودي مش طريقتك، وأنا مستغرب، لقيتها بتقولي ما حدش ليه دعوة، وأنا حرة ومش صغيرة، وأنا كنت خايف على شغلها.. وحاولت أتكلم معاها مرة واتنين رفضت كلامي جدًا.. أخوها عمل نفس الموضوع اترفض رفضاً باتاً واتقال له نفس الكلام واتعمل بلوكات معاه». وأضاف «أنا لو بدور على الشهرة كنت استغليت اسم أختي وشهرتها ومعارفها من زمان، وكل الميديا تعلم ذلك».

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وأنهى وائل حديثه بقوله «ربنا يوفقك يا ياسمين وينجحك في حياتك.. أنا قسمًا بالله وممكن اتكلمت بشكل يضايق أنا آسف.. أنا كل اللي عاوزه أعرف طبيعة العلاقة دي أيه.. لأن الكلام كان كتير جدًا.. من النهاردة اعتبريني برة حياتك وأنت حرة في حياتك ومستقبلك.. ومش قادر أعيش بالشكل ده والمنظر ده.. ربنا يوفقك».



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