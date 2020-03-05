نقابة الموسيقيين تحل أزمة أغاني المهرجانات وتسمح لمطربيها بالغناء

أصدرت نقابة المهن الموسيقيية بياناً صحفياً بخصوص أزمة أغاني المهرجانات؛ لوضع حد للأزمة التي أثيرت مجدداً من خلال تغيير مسمى الأغاني، واختيار اسم أداء فني بدلاً من أغاني المهرجانات بحسب ما جاء في البيان: «تشكر نقابة المهن الموسيقية، ونقيبها الفنان هاني شاكر، الشعب المصري كله وكافة الجهات وعدد من القنوات والمنصات الإعلامية، التي تؤمن بدور الفن في تزكية الوجدان، وعلى وعيهم الكامل بالمرحلة الفارقة التي تمر بالفن المصري».

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وأضاف شاكر في بيانه: لما كانت النقابة تمارس دوراً تنويرياً من جهة، ومسايراً لكل جديد من جهة أخرى، ويرتقي بالموسيقي والغناء مع ما يتناسب مع الذوق العام والقيم المجتمعية الراسخة، والتي تعبر عن هوية شعبنا، قررت نقابة المهن الموسيقية، واستكمالاً لما بدأته في إنشاء «شعبة للأداء الفني» وليس ما يسمى بالمهرجانات يحصل أعضاؤها على «ترخيص سنوي» بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة في النقابة، مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية، فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغاني، مع الأخذ في الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح، يعطي النقابة حق إلغاء الترخيص، وعدم منحه مرة أخرى، بناء على الإقرار الموقع منه بذلك، وأيضا طبقاً للقانون.

وتؤكد نقابة المهن الموسيقية على أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، الذي يترأسه الدكتور خالد عبد الجليل لتحقيق تلك الضوابط.

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وانتهى البيان بمناشدة من نقابة الموسيقيين إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة استخدام ما يخوله له القانون من سلطات بعدم ظهور أي «مصنف» غير مصرح له «رقابياً ونقابياً» على أي من القنوات الفضائية المصرية، وقنوات النايل سات والتي أصبحت مجالاً خصباً لصنوف من الأغاني والكليبات التي لم تحصل على أي تصريح أو ترخيص رقابي أو نقابي، مما أدى إلى خلق مساحة واسعة تساعد على إفساد الذوق العام.

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