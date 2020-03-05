هل حققت «أنت جدع» نفس نجاحات محمد رمضان السابقة؟

أعلن الفنان محمد رمضان، عن وصول قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إلى 2 مليار و500 مليون، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق محمد رمضان قائلاً: «قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت الـ 2 مليار و500 مليون مشاهدة الحمدلله ثقة في الله نجاح» ويأتي ذلك بعد طرح أغنية أنت جدع التي تساءل الكثيرون إن كانت ستحقق نفس نجاحات محمد رمضان السابقة أم لا؟ خصوصاً مع تزايد المطالبات بتفعيل حملة مقاطعة الفنان الشاب، وهو النجاح الذي حاول الفنان التأكيد عليه في بيانه الصحفي.

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ويقوم حالياً الفنان محمد رمضان، بتصوير مسلسله الجديد «البرنس» المقرر أن ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل، ويشاركه بطولته كل من الفنانين، أحمد زاهر، ونور، ونجلاء بدر، وروجينا، وإدوارد، ومن إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي. يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مساء يوم الأحد الماضي، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «أنت جدع»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، واستطاعت أن تحقق مشاهدات تجاوزت 2 مليون ونصف مشاهدة خلال يومين فقط من عرضها.

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