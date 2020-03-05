زوجة خالد عليش: "خانني وضربني وأخد فلوسي ورافض يصرف على ابنته"

فجرت ميما شامي، طليقة الإعلامي خالد عليش، مفاجأة بحديثها عن حياتها الشخصية وسبب الطلاق ومشاكلها معه بعد الانفصال، بقولها إنه رافض الإنفاق على ابنته، وقالت ميما في منشورها على فيس بوك: «هو 4000 جنيه في الشهر يكفي بنت في مدرسة انترناشونال، وباباها بيقبض 75000 في الشهر، ده غير الإعلانات والايفنتات وإعلانات السوشيل ميديا، وطبعاً أنا اللي كنت بتفق عالفلوس دين فعارفة من سنة هو كان بياخد كم... يا إما يرفع قضية آداب على أمها؟! والله في سهرة من السهرات اللي بينزلها ويدفع فيها ده يكفي بنته».

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أضافت: «لأن هو اللي خاني وضربني، وكنت أنا اللي بعتذر عشان أنا اللي قصرت وهو محترم ومؤدب مع كل الناس إلا أنا فأنا اللي مش كويسة... واخد فلوسي، الراجل مش معترض على فلوسي ومعترف بيها بس مش هيدهالي غير لما أوافق على كل شروطه يا إما الجئي للقضاء».

وتابعت: «إنتو متعرفوش أنا مستحملة إيه أنا وبنتي، ومتعرفوش أنا عملت مع الراجل ده إيه، ومتعرفوش أنا ساكتة بقالي قد إيه، ومتعرفوش أنا ببيع إيه عشان بنتي لأن آخر 8000 جنيه كانو معايا هو أخدهم

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ومتعرفوش أنا اتهنت ازاي منه ومن أهله ومن صحباته البنات.

فالبوست ده آخر حل عندي لأن مكنتش عايزة أعمل كده مش عشاني ولا عشانه إحنا بيننا ربنا، وهيحكم بيننا بس بنتي مكنتش تستاهل كده فسامحيني ياميما تقصد ابنتها» بس غصب عني.

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