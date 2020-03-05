ابنة محمود ياسين تكشف حقائق صادمة عن طبيعة مرضه

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، بعض الحقائق عن مرض والدها الفنان محمود ياسين، مؤكدة أن والدها لا يستطيع أن يتحرك من المنزل، وممارسة الحياة الاجتماعية مع الآخرين مثل السابق. وهي الحقيقة التي صدمت الكثير من محبي الفنان الشهير، خصوصاً مع عدم توضيح الأسرة لطبيعة حالته الصحية إلا مؤخراً حيث أعلنت في وقت سابق أن والدها أصيب بانسداد في بعض شرايين المخ، منها الشريان الخاص بالذاكرة والكلام والحركة، ويعاني حالياً من ألزهايمر غير الشرس، لأنه يعرف كل أفراد الأسرة ويسأل عنهم».

اقرئي ايضا : نقابة الموسيقيين تحل أزمة أغاني المهرجانات وتسمح لمطربيها بالغناء

وجاءت تصريحات رانيا محمود ياسين عن حالة والدها الصحية بعد أن هاجمهم البعض بسبب تغيبه عن عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مما دفع الأسرة للتقدم بالاعتذار لأسرة الرئيس السابق وتبرير سبب الغياب، ونشرت شهيرة عبر حسابها على فيس بوك منشوراً قالت فيه:

أعتذر بشدة للسيد جمال مبارك وعلاء مبارك على عدم استطاعتنا تقديم واجب العزاء في الفقيد الغالي على قلوبنا لظروف زوجي الفنان محمود ياسين المرضية، ولن ننسى فضل الرئيس ما حيينا وندعو له باستمرار أن يرزقه الجنة ونعيمها».

Advertisements

آخر أعمال محمود ياسين فيلم جدو حبيبي، وهو فيلم كوميدي رومانسي مصري من إنتاج عام 2012 شاركه بطولته كل من بشرى وأحمد فهمي، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، كما شارك في بطولة فيلم الجزيرة 1 وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً مع أحمد السقا، والمخرج شريف عرفة.

اقرئي ايضا : حقيقة خطوبة ياسمين صبري سراً لرجل أعمال مصري