كاتي بيري تعلن حملها بالكشف عن بطنها للجمهور

أعلنت الفنانة العالمية كاتي بيري عن حملها الأول من خطيبها الممثل أورلاندو بلوم، من خلال طريقة جديدة أذهلت جمهورها حيث قامت بتصوير فيديو لايف أظهرت فيه بطنها لمحبيها

وتمنى لها الكثير من محبيها أن تضع مولودها بالسلامة، متمنين لها دوام الصحة والسعادة مع خطيبها، الذي أعلنت من قبل أن سبب تأخير زواجها منه هو خوفها من عدم إمكانية الالتزام بسؤوليات الحياة الزوجية.

كاتي بيري مغنية أمريكية وكاتبة أغاني وممثلة نشأت في كاليفورنيا، في بلدة سانتا باربارا.

حازت بيري العديد من الجوائز حتى اليوم، ومن ضمنها أربع مرات على جائزة موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وضمتها مجلة فوربس لقائمة «السيدات اللاتي حصلن على مكانة عالية في الموسيقى» من عام 2011:2015. وباعت 37 مليون ألبوم، و138 مليون أغنية منفردة، في جميع أنحاء العالم، وبالتالي أصبحت إحدى المغنيات اللاتي حصلن على أكثر مبيعات في كل العصور. كما أطلقت بيري العديد من منتجات العطور التي تحمل اسمها كعلامة تجارية مثل عطور «كيلر كوين»، و«ميو!»، و«بو»، وعطر «ماد بوشن». وفي شهر يوليو 2012 أصدرت فيلمها الوثائقي الذي يحمل اسم «كيتي بيري: جزء مني» الذي ركز على جزء من مسيرتها الفنية، وتناول أيضاً قصة انفصالها عن زوجها الممثل الإنجليزي راسل براند.

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لينك الفيديو :