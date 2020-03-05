كورونا يضرب مقر فيسبوك في أمريكا

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت شركة فيسبوك تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين موظفيها.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أنه تم تسجيل الإصابة في مكتب الشركة بمدينة سياتل الأمريكية، حيث كان الموظف متواجداً في المكتب بتاريخ 21 فبراير الماضي.

وأبلغت الشركة العاملين مساء الأربعاء بالنبأ وأخبرتهم أنه سوف يتم إغلاق المكتب حتى 9 مارس الجاري.

كما أخبرت الشركة الموظفين أنه سوف يكون من الأفضل أن يعملوا من المنزل حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال متحدث باسم الشركة «ثبتت إصابة أحد العاملين في مكتبنا في سياتل بفيروس كورونا، أبلغنا الموظفين ونتبع تعليمات مسؤولي الصحة العامة».