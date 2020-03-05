فيفا يقترح تأجيل التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 بسبب كورونا

متابعة بتجـــــــرد: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، أنه اقترح تأجيل المباريات المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، نظراً لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد الدولي في بيان بعد اجتماعه مع الاتحاد الآسيوي للعبة أنه سيرسل «اقتراحاً بتأجيل مباريات التصفيات القادمة» إلى الاتحادات المحلية، في وقت من المقرر أن تقام مرحلة من التصفيات خلال فترة التوقف الدولية المقبلة في الأسبوع الأخير من مارس الجاري.

وأثر انتشار فيروس كورونا سلباً على أحداث رياضية عدة حول العالم، خصوصاً قارة آسيا حيث ظهر بداية في الصين قبل أن يتمدد إلى دول مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيران والبحرين والكويت وغيرها، وصولاً إلى أوروبا وتعد إيطاليا من الدول الأكثر تضرراً.

Advertisements

وتسبب الفيروس في تأجيل الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى مباريات في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي إلى أبريل أو مايو المقبلين، وأيضاً الجمعية العمومية للاتحاد القاري والتي كانت مقررة 16 في أبريل المقبل في كوالالمبور.

وأعلن الاتحاد الآسيوي، الاثنين، أن ممثلين عن الاتحادات الوطنية الأعضاء والأندية في منطقة شرق آسيا اتفقوا في كوالالمبور على تحديد مواعيد جديدة لمباريات الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال، وذلك من أجل إتاحة المجال أمام استكمال المباريات المؤجلة من دور المجموعات في المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيعقد اجتماع طارئ لممثلي منطقة غرب آسيا السبت في دبي.