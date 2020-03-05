بالخطوات.. هكذا تستطيع تطبيق “الوضع الليلي” على واتساب

متابعة بتجــــــــرد: مع إعلان شركة واتساب إطلاق خاصية “الوضع الليلي” التي طال انتظارها، تساءل المستخدمون عن كيفية تطبيق الخاصية على التطبيق في هواتفهم.

أبل

لتطبيق “الوضع الغامق” في هواتف آيفون، على المستخدمين اتباع خطوات بسيطة لن تستغرق أكثر من دقيقة.

الخطوة الأولى تكمن في تحديث تطبيق واتساب، إذا لم يتم تحديثه بشكل أوتوماتيكي. وللتحديث، على المستخدم الذهاب إلى تطبيق واتساب على متجر أبل “أبل ستور”، والنقر على كلمة “تحديث”، وإن لم تكن موجودة، فيعني ذلك أن التطبيق تم تحديثه أوتوماتيكياً.

وبعد تحديث التطبيق، على المستخدم الذهاب إلى الإعدادات العامة للهاتف، ثم اختيار خاصية “شاشة العرض والإضاءة” واختيار “الوضع الغامق” بدلاً من “الوضع الفاتح”، مما سيجعل خلفية الهاتف سوداء وكذلك تطبيق واتساب.

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أندرويد

لاختيار الوضع الغامق على هواتف أندرويد، وأبرزها هواتف هواوي وسامسونغ وغوغل، على المستخدم اختيار الوضع من داخل تطبيق واتساب.

بداية، على المستخدم تحديث التطبيق من خلال متجر غوغل أو “غوغل ستور”، بالنقر على تطبيق واتساب واختيار خاصية التحديث.

وبعد تحديث التطبيق، على المستخدم دخول واتساب واختيار “الخصائص” أو “settings”، ثم اختيار قسم “الدردشات”، وبعدها اختيار لون الخلفية سواء الغامق أو الفاتح.

مع هذه الخاصية الجديدة يكون واتساب قد سار على خطى تطبيق إنستغرام، المملوك أيضاً لفيسبوك، والذي أتاح الخلفية السوداء لمستخدمي التطبيق قبل أشهر.