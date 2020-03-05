مفاجأة صادمة.. جان يامان تعرّض للتحرّش

متابعة بتجـــــــــرد: فجّر الصحافي التركي هينكال أولوك مفاجأة من العيار الثقيل بعد الأخبار عن تعرّض إحدى المعجبات للضرب من قبل الممثل التركي جان يامان قبل أشهر.

هينكال شنّ هجوماً عنيفاً من خلال صحيفة “ميدات تي في” على صحيفة “الصباح” التي نشرت الخبر واصفاً إياها بصحافة الثرثرة والقيل والقال.

واتّهم أولوك الصحيفة بنشرها الخبر دون التدقيق في معلومات حيث نقلت وجهة نظر الفتاة فقط وغفلت عن طرفي جان والملهى لنقل الصورة كاملة.

وفاجأ الصحافي الجمهور بالإعلان عن تعرّض جان للتحرّش من قبل الفتاة عند اقترابها لالتقاط صورة معه حيث لفّت يداها حول عنقه بشكل مبالغ فيه ما استدعى من جان ردة الفعل لإبعادها عنه.

واضاف أنّ ما حصل معه الآن هو نفسه الذي تناقلته وسائل الإعلام أثناء تواجده في إسبانيا من أجل تشويه صورته بعد وصول إسمه للعالمية.