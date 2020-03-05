متابعة بتجـــــــــرد: حقق كليب النجمة اللبنانية نانسي عجرم الجديد “قلبي يا قلبي”، الذي أطلقته منذ شهر فقط، أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.
وتحافظ أغنية “قلبي يا قلبي” على الصدارة في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً عبر موقع “يوتيوب” كما تحتل المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر طلباً من الجمهور في مختلف أرجاء الوطن العربي.
أغنية “قلبي يا قلبي” كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع باسم رزق، استديو جو بارودجيان وميكس وماستر ايلي بربر. والفيديو كليب صورته نانسي عجرم تحت ادارة المخرج رجا نعمة.
على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم لإحياء حفلتين في مصر في 12 آذار/مارس الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم بـ”قلبي قلبي” تحقق رقمًا قياسياً في شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.