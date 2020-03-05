متابعة بتجـــــــــرد: تلقت عارضة الأزياء كايلي جينير، تعليقات مسيئة تتعلق بأصابع قدميها، بعد أن نشرت صورة لأصابع قدميها التي أطلقت عليها أسماء أشخاص حقيقيين.
وقالت إن الإصبع الكبير في كل قدم من الذّكور، فالموجود على ناحية اليسار يُدعى توبي واليمين يُدعى توني، وأطلقت أسماء إناث على بقية الأصابع وهي تيس، تيج، تيا، تريكس، تاهاني، تاشا، تاليا وتينا.
ونشرت كايلي بعد ذلك تعليقًا وقالت: “أصابع قدمي مشهورة للغاية لذلك حان الوقت أن تحظى بأسماء خاصة بها”.
كانت هذه تفاصيل خبر كايلي جنير تطلق أسماء مختلفة على أصابع قدميها وتتلقى الإنتقاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.