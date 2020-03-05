كايلي جنير تطلق أسماء مختلفة على أصابع قدميها وتتلقى الإنتقاد

متابعة بتجـــــــــرد: تلقت عارضة الأزياء كايلي جينير، تعليقات مسيئة تتعلق بأصابع قدميها، بعد أن نشرت صورة لأصابع قدميها التي أطلقت عليها أسماء أشخاص حقيقيين.

وقالت إن الإصبع الكبير في كل قدم من الذّكور، فالموجود على ناحية اليسار يُدعى توبي واليمين يُدعى توني، وأطلقت أسماء إناث على بقية الأصابع وهي تيس، تيج، تيا، تريكس، تاهاني، تاشا، تاليا وتينا.

ونشرت كايلي بعد ذلك تعليقًا وقالت: “أصابع قدمي مشهورة للغاية لذلك حان الوقت أن تحظى بأسماء خاصة بها”.