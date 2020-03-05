فن ومشاهير

ماليزيا تفرض على بيونسيه الحشمة والأخيرة تلغي حفلتها فيها

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متابعة بتجــــــــرد: لم تصل الفنانة العالمية بيونسيه والسلطات الماليزية إلى اتفاق بينهما لعرض حفلتها المقبلة.

في التفاصيل فقد وُضعت السلطات الماليزية على بيونسيه بعض الشروط حول طريقة ملابسها التي لا تتناسب مع عادات وتقاليد البلد.

وبحسب موقع Daily Mail البريطاني، كانت بيونسي ستُلزم بارتداء ملابس “ملائمة” والغناء من دون تأدية عروض راقصة، لتفادي الانتقادات في البلد، الأمر الذي رفضته وألغت بسببه حفلتها.

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