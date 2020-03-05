متابعة بتجــــــــرد: لم تصل الفنانة العالمية بيونسيه والسلطات الماليزية إلى اتفاق بينهما لعرض حفلتها المقبلة.
في التفاصيل فقد وُضعت السلطات الماليزية على بيونسيه بعض الشروط حول طريقة ملابسها التي لا تتناسب مع عادات وتقاليد البلد.
وبحسب موقع Daily Mail البريطاني، كانت بيونسي ستُلزم بارتداء ملابس “ملائمة” والغناء من دون تأدية عروض راقصة، لتفادي الانتقادات في البلد، الأمر الذي رفضته وألغت بسببه حفلتها.
كانت هذه تفاصيل خبر ماليزيا تفرض على بيونسيه الحشمة والأخيرة تلغي حفلتها فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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