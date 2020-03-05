ريتا حرب في كواليس “ضرب الرمل” لرمضان 2020

تتواجد النجمة ريتا حرب حالياً في السعوديّة، وتحديداً منطقة القصيم، حيث أنجزت تصوير نصف مشاهدها في مُسلسل “ضرب الرمل” الذي تلعب فيه دور البطولة ويُعرض خلال الموسم الرمضانيّ 2020.

وتنتقل ريتا في المرحلة المُقبلة إلى الرياض لإستكمال عجلة التصوير إلى جانب بطل العمل الفنّان السعوديّ خالد عبد الرحمن، وهي تؤدّي دور زوجته اللبنانيّة “ثريّا” المرأة القويّة التي تُشكّل سنداً كبيراً له.

من جهتها، أثنت ريتا على مجهود كلّ طاقم العمل وعلى أجواء التصوير التي إتّسمت بالإيجابيّة والتعاون الكبير الذي لمسته من كلّ الأفراد بخاصّة مُخرج العمل ماجد الربيعان والنجم خالد عبد الرحمن. كما عبّرت عن سعادتها بإتمام جزء كبير من مشاهدها في هذا المُسلسل الذي يُقدّم مادّة مُميّزة في الدراما السعوديّة، آملة أن يلقى إعجاب المُشاهد العربيّ.

تجدر الإشارة أنّ المُسلسل مأخوذ من ثلاثيّة “ضرب الرمل” للروائيّ محمّد المزيني وهو من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة SBC ومُنتج مُنفّذ Studio 11.