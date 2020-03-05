مايا دياب تحطم الأرقام القياسية… وهذا السبب

Mar 05, 2020
بعد أن طرحت النجمة مايا دياب كليب أغنيتها الجديدة “أنا”، بطريقة الرسوم المتحركة “كارتون” وهو العمل الأول من نوعه من ناحية الفكرة والإخراج، حققت مايا انجازا جديداً بتصدرها لائحة الترندينغ على تطبيق “تيك توك” وذلك بسبب التحدي الخاص بأغنية “أنا” الذي أطلقته مؤخرًا برفقة مصمم الرقص هادي عواضة.
وفي التفاصيل، ظهرت مايا في تحدٍّ جديد على أنغام أغنية “أنا”عبر تطبيق “تيك توك” الذي يحظى بشهرة كبيرة حول العالم، حيث نشرت فيديو يتضمن حركات راقصة خاصة بالأغنية وسرعان ما حقق الفيديو انتشاراً واسعاً وتفاعلاً كبيراً على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي. وقد وصل عدد المشاركين بالتحدي الى حوالي 16 مليون مشارك.
والجدير بالذكر أن إبنة مايا كاي، إنضمت للجمهور ضمن هذا التحدي حيث ظهرت بفيديو وهي تقلد والدتها بالحركات الخاصة بتحدي “أنا”.
يذكر أن أغنية “أنا” هي من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أما الكليب فهو من إخراج كريستال يونس وغرافيكس عماد عبد القادر.
أما في ما يخص نشاطاتها المقبلة، تستعد مايا لعدة مشاريع ضخمة ومن ضمنها التحضير لإطلاق ألبوم جديد ستكشف من المتوقع أن يبصر النور قريباً.
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