هل دخلت زوجة قصي خولي في مفاوضات للتنازل عن ابنها مقابل مبلغ ضخم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفت مديحة الحمداني زوجة الفنان السوري قصي خولي ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو بأنها تجري مفاوضات مع زوجها من أجل التنازل عن ابنها ليعيش مع الأخير مقابل مبلغ مالي ضخم.

ووجهت إحدى متابعات مديحة عبر موقع إنستغرام سؤالا لها بشان تلك الأنباء قائلة: "شفت فيديو في اليوتيوب يقول من مصادر موثوقة ثمة مفاوضات مع قصي باش تعطيه الولد وانتي وافقتي"، لترد مديحة مباشرة: "بعيد الشر...ولدي هو روحي مستحيل يفارقني طولي حياتي إن شاء الله".

وعلى صعيدٍ آخر، تداولت وسائل إعلامية بأنَّ برنامج "فكرة سامي الفهري"، الذي أطلّت عبره والدة مديحة معلنةً زواج ابنتها من قصي خولي، يجري حالياً مفاوضات مع مديحة لتطلّ في إحدى حلقاته للحديث عن تفاصيل زواجها وعلاقة قصي بابنته، وأن هناك موافقة مبدئية.

وكانت مديحة قد نشرت عبر خاصة "الستوري" في حسابها على إنستغرام صورةً لحساب ينتحل اسمها ويدّعي أنّه تسلم إدارة أعمالها، مؤكدةً أنّه حساب مزيّف ولا يمتّ لها بأيّ صلة.

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يُذكر أنَّ مديحة نشرت مؤخراً صورةً لها أرفقتها بمقولة شهيرة للخبير المالي الأمريكي برنارد باروخ، جاء فيها: "كن ما أنت عليه وقل ما تشعر به وذلك لأن الذين يهتمون لا يهمون والذين يهمون لا يهتمون"، لتفلت تلك الصورة الأنظار بسبب إطلالتها التي بدت فيها بشعرها الأبيض دون صبغات.

ليبدأ متابعيها بالتعليق على صورتها حيث قالت إحدى المتابعات: "أنا مو كبيرة وفيني شيب مع إني أهتم بنفسي وكثرة الصبغة تسبب تلف للشعر كثير استحي منو". لترد عليها مديحة الحمداني: "ما في داعي تستحي... حبي نفسك كما أنت".

كما كتبت فتاة أخرى على صورة الحمداني "حلو بس ليش ما تصبغي شعرك ما في شي يستأهل تهملي في حالك"، وكان رد الحمداني: "الشيب مش علامة إهمال للنفس، عدم صبغه هو تصالح مع النفس".

وكان الفنان السوري كشف في آخر ظهور عندما حل ضيفا على برنامج "دبي كروز" عن السبب الذي دفعه إلى عدم إعلانه عن زواجه، وإعلانه المتأخر عن ولادة ابنه، قائلا إن حياته الشخصية ملكه، وأنه أخفى تلك الأخبار بسبب تفضيله أن تبقى حياته خاصة.