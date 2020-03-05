"الصحة السعودية" تُلبّي نداء الإعلامية مها منصور

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







""الخليج 365"" من بيروت: شاركت مقدمة برنامج "سيدتي" عبر شاشة "روتانا خليجية"، الإعلامية مها منصور، متابعيها عبر مواقع التواصل لقطات مصورة لاتصالها عبر الخط الساخن مع وزارة الصحة السعودية، حيث عبّرت عن قلقها لشكها بأن تكون مصابة بفيروس كورونا في الفيديو الذي ظهرت فيه داخل سيارتها.

ويبدو أنها فرحت التجاوب السريع مع ندائها. حيث عادت وقدمت شكرها للوزارة على استجابتها السريعة واهتمامها من خلال تعليقها على صورة لها من داخل سيارة الإسعاف.

علماً أنها أُُودِعَت في العزل لدى أحد مستشفيات الرياض، وستكون تحت المراقبة المشددة حتى يتم التأكد من حالتها المرضية، كما سيتم الكشف عن الأشخاص الذين خالطتهم.

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ويبدو أنها لاقت هجوماً على مواقع التواصل من قبل متابعيها. فأعادت نشر الفيديو المصور الذي خاطبت فيه الوزارة مؤكدة على أنها لم تتحدث عن إصابة مؤكدة. ولم تقصد الإساءة لمصر ولا لأي دولة.



ثم عادت ونشرت تغريدة من برنامجها "سيدتي" الذي تحدثت فيه زميلتها عن وضعها الصحي مؤكدة على أنها شعرت بأعراض الإنفلونزا، وليست مصابة بفيروس كورونا.

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