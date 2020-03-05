نانسي عجرم إلى التمثيل في رمضان

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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""الخليج 365"" من بيروت: تقتحم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عالم التمثيل عبر مسلسل "نساء من ذهب" الذي يجمع في بطولته الفنانتين نييلة عبيد ونادية الجندي وتدور قصته بأجواءٍ كوميدية عن أربع سيدات في سياق دراما مأخوذة عن "فورمات" أميركي من شركة ديزني.

وهي ستُطل بهذ العمل من إنتاج شركة صادق الصباح كضيفة شرف إلى جانب عدد من النجوم الضيوف بينهم بيومي فؤاد ومصطفى أبو سريع وروجينا.

يشار إلى أن "عجرم" التي أتقنت التمثيل بكليباتها الخاصة كانت تصر دوماً على أنها لن تخوض مجال التمثيل إلا في كليباتها. لكنها على مايبدو عدلت لكون هذا العمل سيجمعها بأسماء لامعة. علماً أنها ستؤدي شارة المسلسل.

