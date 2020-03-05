يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
""الخليج 365"" من بيروت: تقتحم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عالم التمثيل عبر مسلسل "نساء من ذهب" الذي يجمع في بطولته الفنانتين نييلة عبيد ونادية الجندي وتدور قصته بأجواءٍ كوميدية عن أربع سيدات في سياق دراما مأخوذة عن "فورمات" أميركي من شركة ديزني.
وهي ستُطل بهذ العمل من إنتاج شركة صادق الصباح كضيفة شرف إلى جانب عدد من النجوم الضيوف بينهم بيومي فؤاد ومصطفى أبو سريع وروجينا.
يشار إلى أن "عجرم" التي أتقنت التمثيل بكليباتها الخاصة كانت تصر دوماً على أنها لن تخوض مجال التمثيل إلا في كليباتها. لكنها على مايبدو عدلت لكون هذا العمل سيجمعها بأسماء لامعة. علماً أنها ستؤدي شارة المسلسل.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم إلى التمثيل في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.