حكيم يرقص ويطبل في كواليس "آه بحبه" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

طرح الفنان حكيم، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، فيديو لكواليس تسجيل أغنية "آه بحبه" التي طرحها مؤخرًا ضمن أغنيات ألبومه الجديد "الراجل الصح"، والمقرر طرحه كاملًا في الأسواق، خلال الفترة القادمة.

وظهر حكيم وهو يرقص ويطبل في الفيديو بصحبة فريق عمله.

وطرح حكيم من ألبومه أغاني "قلبي يا ناس"، "سيبونا فى حالنا"، "ليلة بمبى"، "الجارسون"، "الراجل الصح"، "رقصونى"، "آه بحبه"، "الموضة السنة دي" و"الصعيد يا دولة".