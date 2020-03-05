"هتنزل المرة دي !".. طارق الشناوي ينتقد بيان هاني شاكر بشأن المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

انتقد الناقد الفني طارق الشناوي، البيان الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، صباح اليوم الخميس، بشأن أزمة مطربي المهرجانات، واصفًا إياه بـ"بيان متخبط".

وقال "الشناوي"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن بيان الموسيقيين ذكره بقصة "أم رتيبة"، للكاتب الكبير يوسف السباعي قائلا: "في فيلم أم رتيبة كان فيها واحد اسمه علي بنجر، قالوله إحنا معترضين على الاسم راح علي مغير اسمه لسيد بنجر، النقابة عملت كدا بالظبط، أصبحت شعبة الأداء الفني ليغير كلمة مهرجانات، يعني المشكلة كانت في الاسم وليس في البنجر؟".

وأضاف الناقد الكبير: "النقابة متخبطة في كل الأحوال، عايزة يبقالها قبضة حديدية ولما بدأت تعمل ده اتهاجمت وتراخت قبضة النقابة، وبدأ النقيب يلجأ لجهات أخرى رقابية، متمثلة في الاتحاد العام للنقابات الفنية، وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة خالد عبدالجليل، طيب هما مالهم؟!".

وتابع: "الرقابة لها دور معين وأنت جهة نقابية مش رقابية وهناك فارق كبير بينهما، ويبدو أن الأمور مختلطة على هاني شاكر، والبيان بيؤكد حالة التخبط اللي فيها النقيب، وأعتقد إننا لما بنبدأ مشوار التخبط بنستمر في المزيد من التخبط".

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واستكمل: "قبل كدا طلع قرار قاطع إن أغاني الهيفي ميتال مش هيصرح بها، وبعدين كلمته نزلت، وبرضه قال هنمنع المهرجانات، فاتكسف يقول إنه وافق في البيان ده، وقالك هنسميها أغاني فنية، وهذا يذكرني أيضًا بفيلم ابن حميدو، عندما هددت زوجة حنفي (عبدالفتاح القصري) زوجها قائلة "حنفي"... فيرد القصري قائلا: "هتنزل المرة دي".

وأوضح: "النقابة دورها إيه.. يسأل نفسه ما هو دور النقابة، هل هو المصادرة أم خلق مناخ صحي لوجود أعمال فنية؟، هذا الدور لا يقوم به النقيب على الإطلاق، يعني مثلا مفيش حفلات أضواء المدينة، عليه أن يطالب بعودتها".

واستطرد "الشناوي"، "حلمي عبدالباقي عضو مجلس النقابة مبيغنيش بقاله 30 سنة، حتى ماجد الكداوني سخر منه في أحد الإعلانات اللي عملها هو وكريم عبد العزيز مؤخرًا، إزاي مطرب يقعد ميغنيش؟، وهو عضو مجلس نقابة يعني قريب من صناع القرار؛ لأن النقابة لا تلعب دورها لكنها بتستعرض قدرتها على المنع، والدليل على ده لما قالوا مفيش مهرجانات فيبقى مفيش مهرجانات هنخليها من علي بنجر لسيد بنجر".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا جاء فيه: "قررت نقابة المهن الموسيقية واستكمالًا لما بدأته في إنشاء شعبة للأداء الفني، وليس ما يسمى بالمهرجانات، يحصل أعضاؤها على ترخيص سنوي بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة في النقابة مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية، فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغاني، مع الأخذ في الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية في أثناء فترة التصريح يعطي النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى، بناء على الإقرار الموقع منه بذلك، وأيضا طبقًا للقانون".