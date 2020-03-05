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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
رد الفنان محمود العسيلي على تغريدة إحدى متابعيه، عبر موقع "تويتر"، التي قالت فيها: "أنا عايزة عسيلي يغني في فرحي".
ومن جانبه أعاد "العسيلي"، نشر التغريدة وسأل الفتاة عن موعد زفافها، مغردًا: "فرحك إمتى ؟!".
ويستعد الفنان محمود العسيلي، لجولة غنائية في كندا، يبدأها يوم الجمعة الموافق 13 مارس، بينما يقام الحفل الثاني يوم السبت الموافق 14 مارس بمدينة مونتريال.
وطرح المطرب محمود العسيلي مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "تمثيلية"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد بمشاركة العسيلي، وتوزيع أمير هداية.
كانت هذه تفاصيل خبر العسيلي يرد على مُعجبة طالبته: "عايزاك تغني في فرحي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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