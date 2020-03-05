تعرف على موعد إقامة عزاء والد الفنان أحمد عزمي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحل عن عالمنا اليوم الخميس عزمي محمد علي، والد الفنان أحمد عزمي، وشيع جثمانه عقب صلاة الظهر، من مسجد خالد ابن الوليد بمنطقة حدائق الأهرام.
ويقام العزاء يوم الأحد الموافق 8 مارس، بمسجد حدائق الجنة البوابة الأولى بشارع 5 أ حدائق الأهرام.
وأعلن الفنان أحمد عزمي، خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وطالب جمهوره بالدعاء لوالده الراحل.
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد عزمي، مسرحية "الملك لير"، التي عرضت ضمن عروض مسرح "كايرو شو"، وهي من بطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، ومن إخراج تامر كرم.
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