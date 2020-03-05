بعد مرور 20 عامًا على تقديمه.. مزيكا تكشف كواليس تصوير كليب "تملي معاك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

احتفالاً بمرو 20 عامًا على طرح ألبوم "تملي معاك" للفنان عمرو دياب، طرحت شركة مزيكا فيديو يكشف للمرة الأولى كواليس تقديم الأغنية الرئيسية "تملي معاك".

ألبوم "تملي معاك" من إنتاج محسن جابر، ضم 10 أغانٍ، وكتب كلمات أغنيته الرئيسية الشاعر أحمد على موسى، وألحان شريف تاج، وتوزيع طارق مدكور، وأخرج الكليب شريف صبري.

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وقدمت أغنية "تملي معاك" بعد طرح عمرو دياب لها، بعدة لغات، إذ غنتها بالبلغارية المطربة أيفانا، وبالهندية أمير جميل، وبالتركية أركان هاكان، وبالإسبانية إنتونيو كارمونا، وبالألبانية غاري، وبالأرمينية أولجا، وبالإسبانية ليفريتس بانتاريس.

ورشح عمرو دياب عن الأغنية لثاني مرة لنيل جائزة ميوزيك أورد، كما اختارتها الأكاديمية البريطانية كأكثر الأغاني شعبية في مصر، ونال الكليب جائزة أفضل عمل في استفتاء راديو الشرق الأوسط وقناة النيل الفضائية.