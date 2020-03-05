بعد نجاح "الأخ الكبير".. دينا فؤاد توجه الشكر لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حقق مسلسل "الأخ الكبير" نجاحا جماهيريا كبيرا، وقد نشرت الفنانة دينا فؤاد، صورة من المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "أخيرا عرفنا مين اللي قتل صفية، مسلسل الأخ الكبير من الأعمال اللي فعلاً قريبة من قلبي ودور عبير بالنسبالي كان دور مختلف وحبيته بجد، المؤلف الكبير أحمد عبدالفتاح، أخويا وصديقي المخرج الكبير إسماعيل فاروق، مدير التصوير محمد عزمي".

وتابعت: "شكرا على مجهودكم الجبار وعلى اهتمامكم بكل صغيرة وكبيرة، شكر خاص جدا للفنان المبدع محمد رجب، وللجميع، وطبعا اتشرفنا بوجود الفنان الكبير نقيبنا وحبيبنا دكتور أشرف زكي".

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وأضافت: "شكراً لكل اللي شارك بمنتهى الحب والإخلاص في العمل ده عشان يحقق النجاح الكبير ده ويطلع تريند طول فترة عرضه الحمدلله".

واستكملت: "جمهوري المحترم اللي دايماً بسعى عشان أقدمله أعمال تليق بيه، شكراً ليكم وعلى دعمكم وحبكم ليا حقيقي انتوا مش بس جمهور انتوا أهل وسند، واستنوا مفاجأت كتير الفترة اللي جاية إن شاءالله تعجبكم".

مسلسل "الأخ الكبير"، بطولة محمد رجب، عبير صبري، دينا فؤاد، محمد عز، أيتن عامر، أشرف زكي، إيهاب فهمي، محسن منصور، محمود حجازي، محمد عز، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.