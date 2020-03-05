محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يحيي الفنان حمادة هلال، حفلا غنائيا بنادي سموحة الرياضي، يوم السبت القادم الموافق 7 مارس. وروج "حمادة" للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، معلقا: "انتظرونا، إن شاء الله تكون الحفلة حلوة بيكم". يذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال، مسلسل "ابن أصول"، الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا وقتها. مسلسل "ابن أصول" بطولة سوزان نجم الدين، أيتن عامر، كريم أبو زيد، فراس سعيد، حمزة العيلي، أحمد كرارة، ومن إخراج محمد بكير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمادة هلال يحيي حفلا بنادي سموحة الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.